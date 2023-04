Comme prévu, Apple TV+ est maintenant inclus pour tous les abonnés à Canal+, et ce sans surcoût. On retrouve les films, séries et documentaires de la plateforme de streaming.

Une chose importante à prendre en compte : le visionnage des contenus d’Apple TV+ se déroule au sein de l’application myCanal et non l’application TV d’Apple. Retrouve-t-on la même qualité ? C’est une question légitime quand on sait qu’Apple propose de la 4K HDR/Dolby Vision pour la vidéo et du Dolby Atmos pour l’audio. Bonne nouvelle : on retrouve la même chose via l’application myCanal.

Attention toutefois : certains ont remarqué que des contenus étaient indisponibles (comme Snoopy). Le simple fait de les chercher ne mène à rien, alors qu’ils existent bien en passant par Apple TV+. Est-ce qu’ils arriveront plus tard ? Peut-être. Ni Apple ni Canal ne communiquent sur le sujet.

Comme attendu, tout n’est pas disponible. La très grande majorité des contenus majeurs sont sur myCANAL, mais quelques-uns ne sont référencés nulle part. Il n’y a pas de liste avec tous les contenus. pic.twitter.com/pyjj7YShb8 — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) April 20, 2023

L’intégration est donc disponible dès maintenant dans tous les abonnements où l’on retrouve les chaînes Canal+. En parlant de ce point, Canal+ va aussi diffuser certains programmes sur ses chaînes de télévision. Par exemple, il y aura ce soir la diffusion de la série The Morning Show sur Canal+ dès 21 heures. On retrouvera deux épisodes.

D’autre part, il y a une campagne publicitaire dans plusieurs villes de France, indiquant l’accord entre Canal+ et Apple TV+. À voir maintenant si les Français vont répondre présents et ainsi découvrir les films et séries de la plateforme. Au dernier comptage, Apple TV+ avait une part de marché de 3% en France.