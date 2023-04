Canal+ annonce avoir signé un accord sur plusieurs années avec Apple pour proposer Apple TV+ aux abonnés de la chaîne cryptée. Ce sera une réalité dès le 20 avril et sans surcoût.

Arrivée d’Apple TV+ chez Canal+

Dès le 20 avril prochain, l’ensemble des contenus d’Apple TV+ sera offert à tous les abonnés Canal+ en France métropolitaine. L’intégralité des nouveaux abonnés bénéficieront également du service de streaming inclus dans leur offre, à compter de leur souscription. Tous les films, séries et documentaires de la plateforme pourront être visionnés directement sur myCanal et via les décodeurs.

Aujourd’hui, @Canalplus a signé avec @Apple un accord historique et pluri-annuel. Dès le 20 avril, tous les abonnés @canalplus auront accès aux contenus de @AppleTVPlus sans surcoût, et directement dans myCanal. De Scorcese à Scott, de Aniston à Pitt, de Green à Cassel,… pic.twitter.com/MMMlBD73NZ — Maxime Saada (@maxsaada) April 13, 2023

En toute logique, cet accord permettre à Apple TV+ de gagner du terrain en France. Selon les dernières données en date, le service a une part de marché de seulement 3%. En comparaison, Canal+ a une part de marché de 7%.

L’offre concerne dans un premier temps la France et la Suisse et sera étendue à la République Tchèque et à la Slovaquie, territoires opérés par le Groupe Canal+. Pour annoncer l’arrivée d’Apple TV+ au sein de ses offres, Canal+ lancera une campagne publicitaire d’affichage nationale signée BETC. Programmée du 19 au 26 avril, elle touchera plus de 430 millions de contacts.

Déclaration des dirigeants

Maxime Saada, président du directoire du groupe CANAL+, a déclaré :

Apple est l’une des plus belles marques du monde et nous sommes fiers d’y associer aujourd’hui la marque CANAL+. Tout au long de son histoire, Apple a révolutionné toutes les catégories de produits et services dans lesquelles il a choisi de se lancer. Avec Apple TV+, Apple a appliqué son exigence et son excellence aux contenus pour devenir, en seulement quelques années, l’un des principaux acteurs mondiaux de cette industrie, comme en témoignent ses nombreux films et séries primés. C’est pourquoi, pour la première fois de son histoire, le Groupe CANAL+ a choisi d’offrir l’accès aux contenus d’une plateforme partenaire à tous ses abonnés en France. Avec ce partenariat historique, nous consolidons à la fois notre métier d’agrégateur, via la distribution d’Apple TV+, et notre métier d’éditeur, avec la diffusion de séries Apple Original sur notre chaîne CANAL+, pour le plus grand plaisir de nos abonnés.

Pour sa part, Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, déclare :