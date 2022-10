Plusieurs séries disponibles sur Apple TV+ vont prochainement connaître une sortie physique avec une disponibilité en Blu-ray et DVD. C’est Dazzler Media qui fera office de distributeur et non Apple directement.

Voici le calendrier de sortie pour les Blu-ray et DVD de plusieurs séries venant d’Apple TV+ :

See (saison 1) : 31 octobre 2022

See (saison 2) : 14 novembre 2022

For All Mankind (saison 1) : 28 novembre 2022

Truth Be Told (saison 1) : 5 décembre 2022

The Morning Show (saison 1) : 5 décembre 2022

For All Mankind (saison 2) : 26 décembre 2022

The Morning Show (saison 2) : 23 janvier 2023

Truth Be Told (saison 2) : 6 février 2023

Il est bon de noter qu’il s’agira ici de Blu-ray standard (1080p) et non de Blu-ray 4K. Ceux qui veulent voir les séries en 4K, avec qui plus est le HDR ou le Dolby Vision selon le support, doivent rester avec le visionnage en streaming depuis Apple TV+. Aucune sortie physique n’est prévue en 4K (du moins pour le moment).

Pour rappel, des programmes disponibles sur Apple TV+ ont déjà vu le jour en Blu-ray. Il y a notamment eu la série Défendre Jacob avec Chris Evans, ainsi que le film On the Rocks avec Bill Murray. Le Blu-ray de la série est distribué par Paramount, là où celui du film est distribué par Lionsgate. Dans le cas des programmes ci-dessus, ce sera Dazzler Media.