Apple TV+ et Dazzler Media vont proposer le Blu-ray de For All Mankind. La série est déjà disponible en streaming sur Apple TV+, mais l’avantage ici est de l’avoir au format physique, et donc à vie sans nécessiter d’avoir un abonnement pour la regarder.

Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La première est que le Blu-ray concernera uniquement la première saison de For All Mankind (il y aura deux disques inclus). Le deuxième élément est que la sortie est pour l’instant programmée au Royaume-Uni et nulle part ailleurs. Peut-on l’espérer un jour en France ? Seul l’avenir nous le dira. Aussi, ceux qui voudront l’importer doivent s’attendre à ce que le Blu-ray ne comprenne ni la VF ni les sous-titres français. Ce point n’est pas encore confirmé, mais c’est fort probable. Autre point et pas des moindres : il n’y aura pas de Blu-ray 4K.

La sortie du Blu-ray de For All Mankind est programmée pour le 26 septembre prochain au Royaume-Uni. Quant à la diffusion sur Apple TV+, la saison 3 s’est bouclée il y a quelques jours et une saison 4 a déjà été annoncée.

Pour rappel, il y a déjà eu une sortie physique pour des programmes d’Apple TV+. Par exemple, la série Défendre Jacob existe en Blu-ray et DVD (aux États-Unis), tout comme le film CODA (aux États-Unis, en Italie et au Japon). Celui-ci a d’ailleurs eu le droit à un Blu-ray 4K (en Italie).