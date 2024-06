Les rumeurs sur une saison 4 de Ted Lasso, la série de comédie ultra populaire d’Apple TV+, ne datent pas d’hier. Malgré les derniers espoirs des fans, la série s’est pourtant arrêtée à la troisième saison, mais une déclaration de Channing Dungey, présidente-directrice générale de Warner Bros Television Group (qui produit la série), a de quoi relancer la hype :

« Nous avons eu des conversations sur tout ce qui précède » déclare Dungey dans les colonnes de Deadline. « Je pense que Jason Sudeikis est ouvert à l’idée, mais je pense qu’il veut avoir la bonne idée, ce que j’apprécie. Chez Warner Bros aussi nous apprécions, Apple apprécie, parce que c’est le genre de chose où vous ne voulez pas en faire plus juste pour en faire plus, vous voulez en faire plus parce que vous avez réellement quelque chose à dire, vous avez une histoire que vous voulez raconter. Nous verrons ce qui se passera. »

Ces déclarations n’indiquent pas clairement que le projet d’une 4ème saison est sur la table, mais que Warner attend que Jason Sudeikis ait la bonne idée pour financer la suite. Visiblement, tout le monde est d’accord pour rempiler (y compris Apple), mais encore faut-il en effet une histoire justifiant de faire vivre une saison supplémentaire pour continuer à faire vivre l’entraineur Ted Lasso, la patronne de club Rebecca Welton, le crack Jamie Tartt et le bourru Roy Kent.