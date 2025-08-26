Apple a officialisé aujourd’hui la keynote des iPhone 17 qui se tiendra le 9 septembre à 19 heures. Le fabricant en a aussi profité pour proposer un logo coloré qui a la particularité d’être interactif.

Un logo interactif pour patienter

Depuis votre iPhone ou iPad, rendez-vous sur le site apple.com. Vous pouvez alors utiliser votre doigt sur le logo coloré d’Apple et faire des balayages. La couleur va changer et suivre votre doigt.

On peut voir que le logo affiche surtout du bleu et de l’orange. Cela tombe bien, les rumeurs indiquent que l’iPhone 17 Pro sera disponible en orange et bleu foncé, tandis que l’iPhone 17 Air aura le droit à du bleu clair.

Ci-dessous, une vidéo montre brièvement à quoi ressemble le logo interactif d’Apple.

La keynote du 9 septembre sera l’occasion de découvrir les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Apple devrait aussi en profiter pour annoncer d’autres produits. Il faut notamment s’attendre aux Apple Watch Series 11 et Apple Watch Ultra 3. Aussi, des indices suggèrent que les AirPods Pro 3 seront également présents.

Du côté du logiciel, Apple proposera la release candidate d’iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26. Il y aura également des informations sur la date de sortie de la version finale pour tous les utilisateurs.