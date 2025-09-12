Apple et les revendeurs viennent à peine d’ouvrir les précommandes pour les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, et il y a déjà des délais pour la livraison. Certains modèles n’arriveront pas le 19 septembre, mais plus tard.

Des délais jusqu’à octobre

Pour l’iPhone 17 standard, plusieurs variantes commandées maintenant seront livrées entre le 24 et le 29 septembre selon Apple. Cela concerne notamment les coloris blanc, lavande et noir. Pour le modèle sauge (vert), ce sera entre le 29 septembre et le 6 octobre.

Du côté de l’iPhone 17 Pro, il faut là aussi s’attendre entre le 24 et le 29 septembre pour le modèle bleu de 256 Go. Pour l’iPhone 17 Pro argent (qu’importe le stockage) ou le modèle orange, ce sera entre le 29 septembre et le 6 octobre.

Pour l’iPhone 17 Pro Max, ça s’emballe un peu plus. La plupart des modèles seront livrés entre le 6 et 13 octobre. Pour le modèle de 2 To, ce sera entre le 24 et 29 octobre.

Vient enfin le cas de l’iPhone Air. Apple semble avoir mieux géré le stock, puisque la plupart arriveront bien le 19 septembre. Malgré tout, les modèles blanc et or de 512 Go arriveront entre le 24 et 29 septembre.

