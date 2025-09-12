Précommandes iPhone Air, 17 et 17 Pro : il y a déjà des délais de livraison
Apple et les revendeurs viennent à peine d’ouvrir les précommandes pour les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, et il y a déjà des délais pour la livraison. Certains modèles n’arriveront pas le 19 septembre, mais plus tard.
Des délais jusqu’à octobre
Pour l’iPhone 17 standard, plusieurs variantes commandées maintenant seront livrées entre le 24 et le 29 septembre selon Apple. Cela concerne notamment les coloris blanc, lavande et noir. Pour le modèle sauge (vert), ce sera entre le 29 septembre et le 6 octobre.
Du côté de l’iPhone 17 Pro, il faut là aussi s’attendre entre le 24 et le 29 septembre pour le modèle bleu de 256 Go. Pour l’iPhone 17 Pro argent (qu’importe le stockage) ou le modèle orange, ce sera entre le 29 septembre et le 6 octobre.
Pour l’iPhone 17 Pro Max, ça s’emballe un peu plus. La plupart des modèles seront livrés entre le 6 et 13 octobre. Pour le modèle de 2 To, ce sera entre le 24 et 29 octobre.
Vient enfin le cas de l’iPhone Air. Apple semble avoir mieux géré le stock, puisque la plupart arriveront bien le 19 septembre. Malgré tout, les modèles blanc et or de 512 Go arriveront entre le 24 et 29 septembre.
Précommandes pour les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air
Les précommandes sont disponibles maintenant sur l’Apple Store en ligne, tout comme chez les revendeurs et opérateurs. Voici les liens directs pour commander chez Amazon :
Du côté de la Fnac :
Chez Boulanger :
Du côté de Darty :
Chez Cdiscount :
Pour Rue du Commerce :
Si vous le préférez, vous pouvez passer par les opérateurs :
Euuuuh Apple a bien géré le stock du modèle Air ou malgré le consumérisme effréné auquel on participe activement, les ventes ne décollent pas en raison d’un intérêt mitigé ?
Pour ma part livraison le 19 pour le 17 pro orange 256gb 😃
19 septembre sur Amazon pour le bleu 512Go 👍
Moi c’est commandé sur l’ Apple Store et à 14h07 j’ai eu le délais du 19 septembre pour un retrait à 17h donc perso je suis bien pour le 17 Pro Max Bleu Intense 256Go
Pourquoi personne ne commande sur Apple Store ? C’est le plus pratique et niveau délais ils sont au dessus ! Et je fais reprendre le 14 Pro Max pour 420€ donc ça me satisfait un 17 Pro Max Bleu Intense à 1029€ au final
J’espère qu’il y aura du stock dans les Apple Store de Las Vegas ou LA en début octobre
Hey, j’ai réservé l’iPhone pour le récupérer à Las Vegas car je ne sais pas s’il y aura du stock début Octobre.. Tu préfères aller voir directement là bas?
iPhone 17 Pro Max Bleu intense en 512 GB commandé chez Apple. Je vais le chercher à l’Apple Store de Genève le 19 septembre.
Livre le 24 sep mon pro max orange
Hello , pour ma part Préco’
17 pro max orange 1to sur Fnac a 14h30
livraison le 19/09 :)
Pour moi, c’est le 17 Pro, gris argent en 512Go 👍🏻
Livraison le 19.9 😁
Vous pensez c’est possible de le récupérer plusieurs jours après la date indiquée dans la réservation?
Oui tu as toujours plusieurs jours pour aller chercher ton colis. Exemple j’ai un colis qui est arrivé hier et j’avais jusqu’au 19 pour le récupérer avant qu’il reparte. Si j’ai bien compris ta question.