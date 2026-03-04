Apple vient de fermer sa boutique en ligne, quelques dizaines de minutes avant l’annonce du MacBook Neo. Cela intervient également au moment où les précommandes d’autres produits, dont l’iPhone 17e, vont débuter.

Fermeture de l’Apple Store en ligne

« Nous serons de retour bientôt. Le temps de mettre l’Apple Store à jour. Revenez vite », indique simplement l’Apple Store en ligne quand on essaye d’acheter un produit.

Apple organise cette semaine l’annonce de plusieurs produits, et ce sur trois jours. En l’espace de 48 heures, nous avons eu le droit à la présentation des iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, ainsi que les Studio Display et Studio Display XDR. Les précommandes de ces produits débuteront aujourd’hui à 15h15.

Un autre produit sera le MacBook Neo, à savoir le Mac portable low-cost. Il se trouve qu’Apple a fait fuiter le nom hier. La présentation se fera normalement à 15 heures, soit 15 minutes avant l’ouverture des précommandes.

Dans le cas des iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, Studio Display et Studio Display XDR, la commercialisation se fera le 11 mars. On peut facilement se douter que ce sera la même chose pour le MacBook Neo. Nous aurons de toute façon la confirmation dans quelques dizaines de minutes.