Apple a mis un terme au Pro Display XDR, à savoir son écran 6K haut de gamme. Cela fait suite à l’annonce du nouveau Studio Display et (surtout) du Studio Display XDR.

C’est fini pour le Pro Display XDR

Le Pro Display XDR est un moniteur de 32 pouces doté d’une dalle Retina 6K (6 016 × 3 384 pixels). Il a été annoncé le 3 juin 2019 lors de la WWDC d’Apple aux côtés du Mac Pro.

Apple positionnait le Pro Display XDR comme un écran de référence pour les métiers de l’image, avec une luminosité de 1 000 nits sur toute la surface (jusqu’à 1 600 nits en pointe), un contraste annoncé de 1 000 000:1, un gamut P3 et une profondeur de couleur 10 bits. En France, le modèle avec le verre standard était vendu 5 499 € sur l’Apple Store, tandis que la version avec le verre nano‑texturé montait à 6 499 €.

Le pied dédié, appelé Pro Stand, n’était pas inclus dans la boîte et était vendu séparément, ce qui a suscité de nombreuses réactions au moment de l’annonce. Son tarif était de 1 099 euros. Ce Pro Stand permet le réglage en hauteur, l’inclinaison et la rotation en mode portrait grâce à un système magnétique propriétaire, mais son coût très élevé en fait un accessoire souvent jugé disproportionné par rapport à un simple support d’écran.

Il faut donc dire au revoir au Pro Display XDR. Désormais, l’écran haut de gamme d’Apple est le Studio Display XDR. Celui-ci se veut 5K et non 6K, avec le support du rétroéclairage Mini-LED, jusqu’à 2 000 nits en HDR, un taux de rafraichissement atteignant 120 Hz et le support du Thunderbolt 5. Le modèle avec le verre standard est au prix de 3 499 euros, là où le modèle avec le verre nano-texturé est à 3 799 euros.