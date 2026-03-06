Le MacBook Air M5, annoncé cette semaine par Apple, a le droit à ses premiers benchmarks sur Geekbench, ce qui permet de comparer la puissance par rapport au modèle M4 sorti l’an dernier.

Des gains de performances avec le MacBook Air M5

Les benchmarks, publiés par Lance Ulanoff de TechRadar, montrent un MacBook Air M5 avec 10 cœurs au niveau du processeur (CPU) Le Mac portable obtient le score de 17 073 lorsque tous les cœurs sont utilisés, là où le MacBook Air M4 a un score de 14 731. Cela représente un gain de 15,9 %. C’est raccord avec ce qu’Apple indiquait lors de la présentation de la puce M5.

Pour ce qui est du test avec un seul cœur du processeur, le MacBook Air M5 obtient le score de 4 190, contre 3 696 pour le modèle M4. Le gain ici est de 13,37 %.

Une autre comparaison peut être faite avec le MacBook Pro qui embarque la puce M3 Pro. Le nouveau MacBook Air est 16 % plus rapide que ce modèle. En revanche, le MacBook Pro avec la puce M4 Pro ou plus récente reste plus puissant.

En soi, les performances du MacBook Air M5 ne sont pas vraiment une surprise. En effet, la puce M5 existe déjà sur d’autres produits, dont le MacBook Pro et l’iPad Pro.

C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il y a eu d’autres benchmarks aujourd’hui. Nous avons d’abord eu le droit à ceux pour le MacBook Neo puis à ceux pour le MacBook Pro M5 Pro et M5 Max.

Le MacBook Air M5 débute à 1 199 euros avec les précommandes ouvertes chez Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty. La commercialisation se fera le 11 mars.