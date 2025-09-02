Apple propose au téléchargement la sixième bêta publique d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26. Elle débarque une semaine après la précédente et quelques heures après la bêta 9 pour les développeurs. Il y a également une nouvelle bêta publique pour macOS Tahoe.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

En toute logique, il s’agira de l’ultime bêta pour iOS 26. La prochaine version devrait être la release candidate. Elle arrivera juste après la keynote du 9 septembre où Apple annoncera ses iPhone 17.