Apple rend disponible au téléchargement la cinquième bêta publique d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26. Elle arrive quelques une semaine après la précédente et quelques heures après la bêta 8 pour les développeurs. Il y a également une nouvelle bêta publique pour macOS Tahoe.

Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26

Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26 :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Il est fort possible que cette bêta publique (et la huitième pour les développeurs) soit la dernière avant la release candidate. C’est en tout cas probable si l’on se bas sur le calendrier d’Apple ces dernières années. Le groupe a l’habitude de proposer huit bêtas aux développeurs avant de proposer la release candidate après la keynote de septembre et la version finale disponible pour tout le monde.