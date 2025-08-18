iOS 26 et macOS Tahoe : la 4e bêta publique est disponible
Quelques heures après la bêta 7 pour les développeurs, Apple propose au téléchargement la quatrième bêta publique d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle arrive quelques jours après la précédente. Il y a également une nouvelle bêta publique pour macOS Tahoe.
Comment télécharger la bêta publique d’iOS 26
Voici les étapes à suivre pour rejoindre le programme de la bêta publique d’iOS 26 :
- Rendez-vous sur le site beta.apple.com
- Cliquez sur le bouton « S’inscrire »
- Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad)
- Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter
- Suivez les instructions indiquées
Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.
Naturellement, vous pouvez vous demander ce qu’il en est de la stabilité. Selon nos propres tests avec les bêtas pour les développeurs, c’est globalement très bon. Il n’y a pas de bugs majeurs et la batterie tient plutôt bien le coup. Mais assurez-vous de faire une sauvegarde iCloud ou locale (avec le Finder sur macOS ou iTunes sur Windows) avant de sauter le pas. Ce sera nécessaire en cas de restauration.