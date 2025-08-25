Apple a proposé aujourd’hui la bêta 8 d’iOS 26 et il se pourrait bien que ce soit la dernière avant la release candidate. C’est en tout cas ce qui s’est passé les années précédentes.

La fin des bêtas pour iOS 26 ?

Entre iOS 13 et iOS 18, Apple a proposé à chaque fois huit bêtas aux développeurs avant l’arrivée de la release candidate. Celle-ci est l’ultime version qui sera proposée aux utilisateurs si tout se passe bien. S’il y a un problème majeur, Apple proposera une nouvelle version avec le bug corrigé. Mais si tout est bon, alors Apple proposera exactement la même version (numéro de build identique).

Il faut également noter que les rumeurs parlent d’une keynote Apple pour le 9 septembre. Celle-ci sera l’occasion de découvrir les iPhone 17. Et une fois la conférence terminée, Apple proposera la release candidate d’iOS 26, de macOS Tahoe, de watchOS 26, de tvOS 26 et de visionOS 26 aux développeurs et aux testeurs publics. La version finale pour l’ensemble des utilisateurs arrivera dans les jours qui suivront.

Bien sûr, Apple peut nous surprendre et proposer une bêta 9 d’iOS 26 d’ici quelques jours ou la semaine prochaine. Après tout, il y a eu 10 bêtas pour iOS 11 et 12 bêtas pour iOS 12.

La bêta 8 disponible aujourd’hui pour les développeurs ne propose pas de nouveautés par rapport à la bêta 7. Elle-même était très légère à ce niveau par rapport aux versions précédentes.

Apple est maintenant dans la phase finale, à savoir celle qui consiste à corriger un maximum de bugs plutôt que d’ajouter des nouveautés.