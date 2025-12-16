Comme attendu, Free Mobile propose aujourd’hui l’option eSIM sur Apple Watch. L’opérateur rejoint ainsi Orange et SFR qui supportent déjà la montre d’Apple. Bouygues Telecom reste en retrait pour le moment.

Chez Free Mobile, l’eSIM pour Apple Watch est offerte

La grosse surprise de l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch est le prix : c’est gratuit pour les clients de l’opérateur. Aussi bien Orange que SFR font respectivement payer 5 €/mois à leurs clients, en plus du forfait mobile. Mais dans le cas de Free Mobile, c’est inclus. Cela concerne ceux qui ont le forfait Série Free à 8,99 €/mois ou ceux avec le forfait Free 5G à 19,99 €/mois (ou 9,99 €/mois pour les clients Freebox Pop). C’est valable aussi bien pour les nouveaux clients que pour les abonnés existants.

Il est bon de noter qu’il y a ici le support de la 4G, mais pas de la 5G. Les dernières Apple Watch supportent la 5G, mais seul Orange la propose en France au niveau de la montre.

Pour profiter de l’option eSIM de Free Mobile sur Apple Watch, assurez-vous d’avoir installé iOS 26.2 sur votre iPhone et watchOS 26.2 sur votre montre. Ces mises à jour sont disponibles depuis quelques jours. Une fois que c’est fait, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre et profitez de l’offre.

Détail à prendre en compte : il y a le support du roaming. Ainsi, vous pouvez profiter d’Internet à l’étranger.

L’opérateur vend aussi les montres

Dernier point à prendre en compte : Free Mobile se met à vendre des Apple Watch sur son site et dans ses boutiques. L’opérateur vend les Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 et Apple Watch Ultra 3. Et jusqu’au 29 décembre, les abonnés Free Mobile bénéficient d’une offre de remboursement sur demande jusqu’à 50 € pour l’achat de leur Apple Watch (soit 20 € pour l’Apple Watch SE 3, 40 € pour l’Apple Watch Series 11 et 50 € pour l’Apple Watch Ultra 3).