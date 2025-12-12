En même temps que la sortie d’iOS 26.2, Apple a proposé aujourd’hui une mise à jour 67.1 du fichier opérateur (carrier bundle) pour Free Mobile, aussi bien sur Apple Watch que sur iPhone. L’eSIM de Free Mobile sur Apple Watch se prépare.

Arrivée imminente de l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch

Une récente fuite a indiqué que Free Mobile était sur le point de proposer le support de l’eSIM sur Apple Watch et ça se confirme aujourd’hui. Apple a proposé une mise à jour qui prépare le terrain, bien que l’offre de Free Mobile ne soit pas disponible pour le moment.

Ceux qui ont un forfait Free Mobile avec un iPhone sous iOS 26.2 et une Apple Watch sous watchOS 26.2 ont un pop-up de Free Mobile qui s’affiche avec la mention « Option eSIM Watch ». Un texte indique :

Avec l’option eSIM Watch, passez des appels et utilisez vos applis directement depuis votre montre grâce à votre forfait mobile, même sans votre iPhone à proximité.

⌚️ Le forfait eSIM pour Apple Watch est bientôt disponible chez Free Mobile ! La mise à jour opérateur 67.1 (uniquement disponible à partir d’iOS 26.2) pour Free est proposée et les pages sont prêtes ! pic.twitter.com/y2DbxlQI1o — Tiino-X83 (@TiinoX83) December 12, 2025

Il n’est pas encore possible de profiter de cette option, puisqu’on peut lire « Bientôt disponible ». Elle pourrait être disponible mardi prochain, étant donné que Free a l’habitude de faire ses annonces le deuxième jour de la semaine. Mais cela reste à confirmer.

En tout cas, il n’est pas impossible que l’option eSIM de Free Mobile pour Apple Watch soit payante. C’est déjà le cas chez Orange/Sosh et SFR/SFR RED . Bouygues Telecom est un cas à part puisqu’il ne supporte pas la montre connectée d’Apple.