Le support de l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch est une question de jours et de nouveaux détails techniques voient le jour. Cela arrive en même temps que la sortie d’iOS 26.2 sur iPhone et watchOS 26.2 sur Apple Watch.

Les détails techniques de l’eSIM Free Mobile sur Apple Watch

Tiino-X83 a jeté un coup d’œil dans le nouveau fichier opérateur (carrier bundle) de Free Mobile qui a pour version 37.1 et qui est disponible avec iOS 26.2 et watchOS 26.2. Nous avons déjà vu que cette version affiche un pop-up qui évoque clairement le support de l’eSIM Free Mobile sur la montre d’Apple. Voilà maintenant que plusieurs détails sont dévoilés.

Free Mobile sur Apple Watch supportera la 4G mais pas la 5G. Il y aura également le support de la VoLTE (appels en 4G), des appels Wi-Fi (également en roaming, c’est-à-dire à l’étranger), des SMS via 4G, des SMS via Wi-Fi et de l’IPv6.

De plus, il y aura le support du standard EVS-WB à 16 kHz jusqu’à 24,4 kb/s. Cela désigne un format de compression audio pour la voix (EVS = Enhanced Voice Services/services vocaux améliorés) par le biais d’une large bande, où 16 kHz est la fréquence d’échantillonnage utilisée et 24,4 kb/s est le débit maximal de données pour transporter la parole. Enfin, l’itinérance en 3G sur le réseau d’Orange sera possible dans les lieux où le réseau de Free Mobile est absent.

Je viens de décortiquer le carrier bundle watchOS de Free Mobile (37.1), et voilà quelques infos ✅ 4G

❌ 5G

✅ VoLTE

✅ VoWiFi (également autorisé en roaming)

✅ SMS via 4G

✅ SMS via Wi-Fi

✅ IPv6

✅ Codec EVS-WB (16 kHz, jusqu’à 24,4 kb/s)

✅ Itinérance Orange 2G/3G autorisé pic.twitter.com/z6ibWmw48l — Tiino-X83 (@TiinoX83) December 14, 2025

Tout porte à croire que la disponibilité de l’option eSIM de Free Mobile sur Apple Watch aura lieu cette semaine. Il faut savoir que l’opérateur aime bien faire ses annonces le mardi. Il n’est donc pas impossible que la présentation ait lieu dans moins de 48 heures.