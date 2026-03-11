Alors que le marché des ordinateurs portables s’annonce morose, Apple pourrait tirer son épingle du jeu en 2026. D’après l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, connu pour ses estimations souvent très fiables sur la chaîne d’approvisionnement, la marque à la pomme serait l’un des rares constructeurs capables d’afficher une progression sur les ventes de notebooks, dans un contexte où les expéditions de PC sous Windows reculeraient de plus de 10% en 2026.

Le MacBook Neo, levier “entrée de gamme” pour relancer les volumes

Le moteur principal de cette dynamique serait la nouvelle gamme MacBook Neo, conçue pour abaisser le ticket d’entrée du Mac. Kuo indique que le modèle a démarré une production en faible volume fin décembre 2025, et anticipe 4,5 à 5 millions d’unités écoulées sur l’année 2026. Une performance qui, selon lui, permettrait à Apple de compenser le ralentissement global du secteur en élargissant sa base d’acheteurs, notamment ceux qui hésitaient face aux tarifs habituels du MacBook Air.

Une feuille de route en trois temps : Neo, Neo 2, puis OLED

Un Neo 2 avec écran tactile, de l’OLED pour le MacBook Air

Au-delà du premier modèle, Kuo évoque déjà un MacBook Neo 2, attendu plutôt vers 2027, avec une puce de classe A19 Pro et un un écran tactile, un modèle destiné à faire monter en gamme la formule Neo. Dernière étape de cette montée en puissance : l’arrivée d’écrans OLED sur le MacBook Air, à une échéance ultérieure (2028 minimum donc à priori), après la phase de déploiement Neo/Neo 2.

Au total, Kuo estime qu’Apple pourrait livrer environ 25 millions de MacBook livrés en 2026. Une projection audacieuse sachant que la firme à la pomme a écoulé 25,6 millions de Mac en 2026, iMac et Mac Mini compris. La prévision de Kuo laisse donc entendre qu’Apple pourrait dépasser les 30 millions de Mac vendus sur l’année en cours, toutes gammes confondues, ce qui serait évidemment un record pour le géant américain.