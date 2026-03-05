Le MacBook Neo, annoncé cette semaine par Apple, pourrait bien avoir un impact sur le marché des PC portables grâce à son prix de départ de 699 euros, à tel point que le cabinet TrendForce parle de plusieurs millions de ventes rien qu’en 2026.

TrendForce projette une chute de 9,2 % des ventes mondiales d’ordinateurs portables en 2026, sous l’effet de la hausse des coûts des composants (mémoire et processeur essentiellement), ce qui pousse la majorité des fabricants de PC à réduire leurs gammes et à limiter leurs stocks. Apple, lui, choisit ce moment précis pour descendre en gamme.

Le MacBook Neo cible le segment grand public entre 500 et 800 dollars aux États-Unis (et équivalent en euros pour l’Europe), historiquement dominé par les ordinateurs portables sous Windows et les ordinateurs Chromebook orientés vers l’éducation et la productivité. Avec la remise étudiante, le prix d’entrée tombe à 499 dollars (599 euros en France), en dessous du plancher à 1 000 dollars qui avait jusqu’ici défini la gamme des MacBook.

Les puces Apple Silicon comme avantage

TrendForce attribue la capacité d’Apple à casser les prix dans un contexte où les coûts de composants sont élevés à deux facteurs liés à son indépendance technologique. Les puces Apple Silicon, développées en interne, suppriment la dépendance aux fournisseurs de processeurs (comme Intel et AMD). Par ailleurs, les configurations de RAM standardisées d’Apple lui confèrent un pouvoir de négociation plus fort auprès des fabricants de mémoire. Les constructeurs de PC Windows, dont les gammes de produits sont plus fragmentées, peinent à exercer ce même levier quand les coûts deviennent volatils.

Résultat : TrendForce prévoit une croissance de 7,7 % des ventes de MacBook en 2026, portant la part de marché de macOS à 13,2 %. Le MacBook Neo seul pourrait représenter 4 à 5 millions d’exemplaires vendus sur l’année.

Un facteur pourrait freiner ces projections : Apple propose 8 Go de RAM, sans option de mise à niveau. TrendForce note explicitement que la réception de ce choix par les utilisateurs constituera un élément déterminant. Si Apple parvient à s’imposer durablement sur ce segment d’entrée de gamme, TrendForce estime que cela pourrait redistribuer les équilibres tarifaires sur l’ensemble du marché mondial des ordinateurs portables.