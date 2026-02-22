Apple lancera au moins cinq nouveaux produits entre le 2 et le 4 mars sans organiser pour autant une keynote qui sera remplacée par trois jours de communiqués de presse, selon Mark Gurman de Bloomberg. Apple a déjà annoncé la tenue d’un événement à New York, Londres et Shanghai pour le 4 mars. La liste des nouveaux produits inclut notamment le MacBook low, l’iPhone 17e, le MacBook Pro M5 Pro/M5 Max et le MacBook Air M5.

L’iPhone 17e, le MacBook low-cost et plus en approche

Ce format tranche avec les keynotes habituelles d’Apple. Les annonces s’échelonneraient via des communiqués et des vidéos de présentation à partir du lundi 2 mars, avant de culminer le 4 mars avec les expériences simultanées dans les trois villes afin d’avoir une prise en main par les médias.

Les produits attendus sont :

MacBook low-cost

iPhone 17e

MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max

MacBook Air avec puce M5

iPad Air 8 avec puce M4

iPad 12 avec puce A18

Mac Studio avec puces M5 Max et M5 Ultra

Studio Display 2

Le MacBook low-cost est le candidat le plus probable : ses coloris présumés figurent déjà dans le carton d’invitation d’Apple (ci-dessus), ce qui constitue une validation indirecte rare à ce stade. À l’inverse, annoncer simultanément le Mac Studio et le Studio Display 2 pourrait s’avérer excessif, même si les deux restent en préparation pour les semaines à venir.

Les niveaux de stock renforcent la probabilité des autres mises à niveau. L’iPhone 16e, l’iPad Air M3, le MacBook Air M4 et le MacBook Pro M4 ont un stock limité dans plusieurs Apple Store (du moins aux États-Unis), signal classique d’un renouvellement imminent.

Les annonces pourraient également porter sur des mises à jour logicielles ou de nouvelles puces Apple. Il faudra attendre encore une bonne semaine pour voir réellement ce qu’Apple nous prépare.