Apple a déjà officialisé la tenue non pas d’une keynote, mais d’un événement de type « expérience Apple » le 4 mars. Plusieurs nouveaux produits sont attendus, mais la présentation pourrait en réalité s’étaler sur plusieurs jours juste avant.

De possibles annonces d’Apple sur trois jours

En temps normal, Apple organise une keynote à l’Apple Park pour lever le voile sur de nouveaux iPhone, iPad ou Mac. Mais ici, le fabricant parle d’une « expérience » qui se déroulera à simultanément à New York, Londres et Shanghai avec les médias. Il se murmure aujourd’hui que ce rendez-vous sera simplement un moyen pour les médias de tester les produits.

Cela commence par un commentaire fait par le blogueur John Gruber :

Ce qui me frappe, c’est que le 4 mars, jour de l’« expérience », est un mercredi. Je suppose donc qu’ils annonceront tous ces produits via des communiqués de presse quotidiens. Par exemple, l’iPhone 17e lundi, les nouveaux iPad mardi et les nouveaux MacBook mercredi. L’« expérience » consistera alors en une démonstration pratique en personne.

Jusque-là, il s’agit d’une simple hypothèse. Mais le côté intéressant est la réaction de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg, généralement bien renseigné, dit que ce format de présentation de nouveaux produits sur plusieurs jours avant le jour de l’événement pour une prise en main « est exactement ce à quoi je m’attends d’après ce que j’ai entendu », ajoutant qu’il n’y aura pas de « vraie keynote ».

De nouveaux iPhone, iPad, Mac et plus attendus

Pour rappel, voici les nouveaux produits qu’Apple devrait présenter :

MacBook low-cost

iPhone 17e

iPad Air 8 avec puce M4

iPad 12 avec puce A18 (ou A19)

MacBook Air avec puce M5

MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max

Nouveaux écrans, dont le Studio Display 2

Les rumeurs ont également fait d’état d’autres produits, dont un Mac Studio M5 Max et M5 Ultra, un Home Hub (une sorte de HomePod avec un grand écran), une caméra de surveillance, une nouvelle Apple TV ou encore un nouvel HomePod mini. Néanmoins, il n’est pas certain que leur présentation se fasse lors de ce rendez-vous. Certains appareils pourraient arriver plus tard dans l’année.