Apple vient à peine de présenter l’iPhone 17e que le fabricant aurait déjà bouclé les plans pour son successeur, à savoir l’iPhone 18e qui sortira en 2027.

L’iPhone 18e est prêt

C’est en tout cas ce qu’affirme Fixed Focus Digital sur Weibo. Le leaker chinois a eu de bonnes informations au sujet d’Apple à plusieurs reprises et il assure aujourd’hui que tout est prêt pour l’iPhone 18e. Le fabricant a ainsi déterminé quels composants vont être utilisés, que ce soit l’écran, la puce, le capteur photo et plus encore.

Quelles seront les nouveautés de l’iPhone 18e ? Rien n’a fuité pour le moment. On peut toutefois imaginer qu’Apple proposera la puce A20. Il est également possible qu’Apple propose la Dynamic Island. C’était un élément que les rumeurs avaient annoncé pour l’iPhone 17e, mais cela ne s’est pas matérialisé.

L’iPhone 18e verra le jour au premier trimestre de 2027. Mais il ne sera pas seul. En effet, il sera accompagné par les iPhone 18 et iPhone Air 2. Pour leur part, les iPhone 18 Pro arriveront en septembre 2026, aux côtés de l’iPhone Fold, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple.

De son côté, l’iPhone 17e a annoncé la semaine dernière et sera disponible à l’achat le 11 mars. Il débute à 719 euros et il est d’ores et déjà possible de le précommander chez Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty. Les premiers tests sont également arrivés, ils sont à retrouver sur cet article dédié.