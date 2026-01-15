Apple s’apprête à moderniser son modèle d’entrée de gamme avec l’iPhone 17e, mais il faudra faire des concessions. Selon les informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo, ce futur smartphone troquera enfin son encoche pour la Dynamic Island, harmonisant ainsi l’interface visuelle avec le reste de la gamme. Cependant, pour maintenir un tarif accessible, Apple ferait l’impasse sur l’écran de 120 Hz.

Un écran OLED figé à 60 Hz malgré le nouveau design

Contrairement à l’iPhone 17 standard qui ont bénéficié l’an dernier de la technologie ProMotion (taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz), l’iPhone 17e conserverait une dalle OLED de 6,1 pouces limitée à 60 Hz. Cette concession technique permettrait de contenir les coûts de production, creusant l’écart avec les modèles supérieurs qui offrent un défilement plus fluide lors de la navigation.

Ce choix suggère une filiation directe : si l’iPhone 16e reprenait le châssis de l’iPhone 14 avec son encoche, l’iPhone 17e semble se baser sur l’architecture de l’iPhone 15. Il hériterait ainsi de ses courbes et de sa zone interactive supérieure avec la Dynamic Island, marquant la fin définitive de l’encoche sur les nouveaux produits de la marque.

Puce A19 et MagSafe au programme

Sous le capot, l’appareil monterait en gamme avec l’intégration de la puce A19, gravée en 3 nm (procédé N3P de TSMC). Ce processeur offre un gain de performance brute de 5 à 10 % par rapport à l’A18 de l’iPhone 16e. Toutefois, certaines rumeurs évoquent une version « sous-cadencée » de cette puce, offrant une puissance comparable à l’A17 Pro mais avec un moteur neuronal amélioré.

Côté équipement, l’iPhone 17e corrigerait une lacune majeure de son prédécesseur en intégrant un anneau magnétique pour la compatibilité MagSafe. En revanche, pour optimiser les marges, Apple pourrait utiliser ses modems maison C1 ou C1X et ne pas intégrer la puce sans fil N1. La configuration photo (48 mégapixels à l’arrière et 12 mégapixels avant) et Face ID resteraient inchangés.

Le lancement pourrait intervenir dès février, calqué sur le calendrier de lancement de l’iPhone 16e, ou plus tard au printemps, sans augmentation de prix prévue.