L’iPhone 16e est globalement un bon téléphone comme l’ont montré les tests, mais l’absence du MagSafe fait partie des points négatifs. Apple indique toutefois que c’est un vrai-faux problème.

Le système MagSafe, présent depuis l’iPhone 12, permet de fixer magnétiquement un chargeur, une batterie et d’autres accessoires au dos de l’iPhone. Un ensemble d’aimants situés à l’intérieur de l’iPhone maintient ces accessoires en place en toute sécurité. Mais Apple a pris la décision de ne pas proposer ce support avec son iPhone 16e.

John Gruber de Daring Fireball a pu discuter avec des responsables d’Apple et indique :

Une semaine après avoir utilisé l’iPhone 16e comme téléphone principal, MagSafe me manque toujours autant que le premier soir.

Mais d’après les représentants d’Apple, la plupart des personnes qui constituent le public cible de l’iPhone 16e rechargent exclusivement leur téléphone en le branchant. Ils ont tendance à ne pas utiliser du tout la recharge par induction, et lorsqu’ils le font, ils peuvent ne pas se soucier du fait que l’iPhone 16e soit bloqué à une vitesse de recharge Qi lente de 7,5 W, alors que les iPhone récents plus chers se rechargent via MagSafe à 15 W ou même 25 W.