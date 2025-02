Apple a annoncé cette semaine l’iPhone 16e et ce modèle ne supporte pas le MagSafe, ce qui peut surprendre. Est-ce en lien avec C1, le premier modem 5G d’Apple qui équipe le smartphone ? Le fabricant tient à démentir cette information.

Tout est parti d’un article de Macworld. Il affirmait qu’une explication possible sur l’absence du MagSafe sur l’iPhone 16e est que les aimants intégrés interfèrent avec la fiabilité du nouveau modem C1. Le site disait avoir eu l’information venant de sources de l’industrie des accessoires. Mais Apple a tenu à démentir cette information.

L’entreprise a réagi auprès du site en assurant que son nouveau modem C1 n’était pas lié à l’absence du MagSafe sur l’iPhone 16e. Elle n’a pas pour autant détaillé la raison de ce choix qui, encore une fois, est surprenant étant donné qu’il existe de nombreux accessoires compatibles.

Cette information va également servir pour l’iPhone 17 Air. En effet, ce modèle sortira au second semestre de 2025 et aura lui aussi le modem C1 pour la 5G. Certains pouvaient imaginer que l’iPhone 17 Air ne supporterait pas MagSafe à cause du choix de l’iPhone 16e. Mais ils savent maintenant que le modem 5G n’y est pour rien et l’iPhone 17 Air devrait donc supporter le MagSafe… normalement.

Comme nous l’indiquions hier, il manque plusieurs éléments à l’iPhone 16e : il n’y a pas de MagSafe, Wi-Fi 7, Qi2, Ultra Wideband ou Thread. En revanche, le smartphone propose une meilleure autonomie que l’iPhone 16 standard.