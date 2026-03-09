L’iPad Air passe à la puce M4, gagne 12 Go de mémoire unifiée et intègre les nouvelles puces réseau d’Apple. C’est une amélioration réelle, mais les premiers tests publiés avant la mise en vente ce mercredi convergent vers le même constat : cette tablette tourne sur un design qui n’a pas bougé depuis 2020.

La puce M4 convainc, avec des nuances

Tom’s Guide formule le paradoxe : « Je n’irais pas jusqu’à dire que le design de l’iPad Air s’est calcifié, mais si l’on remonte plusieurs générations en arrière, on constate peu de changements d’une année à l’autre. L’iPad Air M4 a le même design que l’iPad Air qu’Apple a lancé en 2020. Cela dit, c’est un beau look : fin, léger, avec de fines bordures uniformes tout autour ». L’écran Liquid Retina de 60 Hz et le bouton Touch ID sont eux aussi inchangés depuis cette date.

Le bond en performance reste la principale justification de la mise à jour. Au niveau des benchmarks sur Geekbench, l’iPad Air M4 atteint presque le double du score d’un iPad Air M1. Face au modèle M3 de l’année dernière, le gain est perceptible, même s’il ne transforme pas fondamentalement l’usage.

Gizmodo souligne un élément technique important : la puce M4 embarquée dans l’iPad Air n’est pas la même que celle du MacBook Air M4. Il s’agit d’une version binned, avec un CPU (processeur) à 8 cœurs et un GPU (puce graphique) à 9 cœurs, contre 10 cœurs dans chaque configuration sur le MacBook Air. « En pratique, vous n’obtiendrez pas tout à fait les mêmes performances que sur le MacBook Air M4. C’est aussi plus lent pour les tâches graphiquement exigeantes, comme la modélisation 3D », indique le test.

Ce qui compense en partie cette différence, c’est le passage à 12 Go de mémoire unifiée, soit 4 Go de RAM de plus que l’iPad Air M3. Cela accélère la gestion multitâche et améliore les performances globales.

L’IA et la connectivité, les vraies nouveautés du quotidien

Mashable s’est penché sur les capacités d’intelligence artificielle de l’iPad Air M4, avec des résultats convaincants en conditions réelles : sous-titrage automatique dans Final Cut Pro, transcription dans l’application Dictaphone et génération d’images dans CollaNote fonctionnaient « presque instantanément, même avec le Wi-Fi et les données cellulaires désactivés ». Dans Pixelmator, la fonction de mise à l’échelle (upscale) d’une image et la suppression d’arrière-plan s’exécutent là aussi « pratiquement instantanément ».

Côté connectivité, les nouvelles puces maison d’Apple suscitent un avis rassurant. La puce N1 gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, tandis que le modem C1X prend en charge la partie réseau mobile comme la 4G et la 5G. Engadget, qui a testé le modem C1X sur le réseau Verizon en banlieue de Boston, note qu’il « ne semblait ni plus lent ni plus rapide que les autres appareils sur le même opérateur » et conclut que c’est « fiable et solide », ce qui est l’essentiel. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 n’apportent pas de différence perceptible aujourd’hui pour le grand public, mais positionnent la tablette pour une utilisation sur le long terme.

Prix et date de sortie

Apple a lancé les précommandes de l’iPad Air M4 la semaine dernière, avec un prix de départ de 669 euros pour le modèle de 11 pouces et 869 euros pour le modèle de 13 pouces. La commercialisation se fera le 11 mars. Il est possible d’acheter un modèle chez Apple ou chez les revendeurs suivants :