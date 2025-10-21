Le nouvel iPad Pro M5 est arrivé et les premiers tests sont unanimes : Apple a une fois de plus placé la barre très haut. Entre une puissance qui rivalise avec les ordinateurs portables, un très bel écran et un design toujours aussi premium, cette nouvelle tablette a tout pour séduire. Cependant, est-elle la machine parfaite pour tout le monde ?

Les tests de l’iPad Pro M5 confirment la puissance

Au cœur de ce nouvel iPad Pro se trouve la puce Apple M5 et c’est elle qui est responsable du bond de performance observé dans tous les tests. Conçue sur une nouvelle architecture de gravure, cette puce redéfinit ce qu’il est possible de faire sur une tablette.

Les tests synthétiques et en conditions réelles révèlent des améliorations significatives sur tous les fronts :

Processeur (CPU) : le processeur de la puce M5 offre des performances en hausse de 20 à 25% par rapport à la génération précédente selon les tests. Cela se traduit par une réactivité accrue dans tout le système, mais surtout par des gains de temps notables dans les applications professionnelles. L’exportation de projets vidéo 4K dans LumaFusion, la compilation de code ou la gestion de dizaines de pistes audio dans Logic Pro se font avec une rapidité qui rivalise avec celle des MacBook Pro.

Partie graphique (GPU) : c’est ici que le saut est le plus impressionnant. Avec son GPU à 12 cœurs et une architecture améliorée qui prend en charge le ray tracing accéléré matériellement, les performances graphiques augmentent de près de 35%. Les jeux les plus gourmands tournent sans la moindre saccade avec les réglages graphiques au maximum. Pour les créatifs, cela signifie des rendus 3D quasi instantanés dans des applications comme Procreate et Octane X, et une manipulation de modèles complexes en réalité augmentée.

Neural Engine : le moteur neuronal, dédié à l’intelligence artificielle, est lui aussi bien plus rapide. Cette amélioration est cruciale pour les fonctionnalités d’IA intégrées à iPadOS et aux applications tierces. La retouche photo intelligente, la suppression d’objets dans les vidéos ou la transcription audio en temps réel sont plus rapides et plus précises que jamais.

Cette puissance brute ne se fait pas au détriment de l’efficacité énergétique. La puce M5 peut fournir ces performances de pointe tout en maîtrisant sa consommation d’énergie, ce qui explique pourquoi l’iPad Pro conserve une excellente autonomie.

Cependant, comme le soulignent plusieurs tests, cette puissance place l’iPad Pro dans une position unique. Il est matériellement plus puissant que de nombreux ordinateurs, mais son logiciel, iPadOS, l’empêche encore d’exploiter pleinement ce potentiel pour des flux de travail complexes, se rapprochant d’un Mac, sans tout à fait l’être encore.

Un excellent écran OLED et une bonne autonomie

L’écran a toujours été un point fort de l’iPad Pro et cette nouvelle génération ne fait pas exception. La dalle, qui se veut un OLED Tandem amélioré, est décrite comme étant la meilleure jamais vue sur un appareil mobile. Les couleurs sont « d’une justesse impressionnante » selon un testeur, les contrastes infinis et la luminosité permet une utilisation confortable même en plein soleil. La technologie ProMotion, avec son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, garantit une fluidité parfaite, que ce soit pour la navigation ou le dessin avec l’Apple Pencil.

Malgré le gain de puissance considérable apporté par la puce M5, l’autonomie de l’iPad Pro reste un point fort. La plupart des tests rapportent une endurance similaire aux générations précédentes, soit environ 10 heures en usage mixte (navigation Web, vidéo et bureautique). L’efficacité énergétique de l’architecture Apple Silicon permet de conserver une journée complète d’utilisation sans avoir à se soucier de trouver une prise, ce qui est un atout majeur pour un appareil aussi portable et puissant.

La puce Apple N1 et le modem C1X pour la 5G

Une autre nouveauté de cet iPad Pro M5 est la présence de la puce Apple N1 pour le Wi-Fi 7 et le Bluetooth. Sans surprise, les tests confirment que les tests de débits ont été meilleurs en comparaison avec l’iPad Pro M4 (qui supporte le Wi-Fi 6E).

La tablette embarque également C1X, le nouveau modem 5G en date d’Apple. Là encore, les tests sont positifs. Un testeur ajoute avoir utilisé le partage de connexion pour faire un appel FaceTime avec trois autres personnes, tous portant un Apple Vision Pro. Tout s’est bien passé.

Une tablette « trop » puissante pour iPadOS ?

C’est la critique récurrente qui tempère l’enthousiasme général. Si le matériel est excellente, le système d’exploitation iPadOS est encore perçu comme un frein. Des progrès ont été faits avec Stage Manager sur iPadOS 26 pour améliorer le multitâche, mais l’expérience n’atteint pas encore la flexibilité et la complexité d’un véritable système d’exploitation d’ordinateur comme macOS. Pour de nombreux testeurs, l’iPad Pro a le potentiel de remplacer un ordinateur portable, mais iPadOS l’en empêche encore, le cantonnant à un rôle de « super tablette » plutôt que de véritable alternative à un Mac.

À l’arrivée, l’iPad Pro M5 est sans conteste la meilleure tablette disponible sur le marché. C’est un très bon outil pour les créatifs, les artistes, les monteurs vidéo et tous les professionnels qui ont besoin d’une puissance maximale dans un format mobile. Son écran, ses performances et son design en font un produit de luxe ultra-performant.

Cependant, pour un utilisateur dont les besoins se limitent à la navigation Web, aux e-mails, au streaming vidéo et à des jeux occasionnels, son prix élevé et sa puissance surdimensionnée en font un choix difficile à justifier. Pour ce public, un iPad Air représente souvent un compromis bien plus raisonnable.

Les tests sont à retrouver chez The Verge, Gizmodo, CNET, Engadget, Tom’s Guide, Six Colors ou encore PCMag.

Prix et date de sortie

Apple a annoncé l’iPad Pro M5 le 15 octobre et la commercialisation se fera dès le 22 octobre. Le premier prix est de 1 119 €, voici les liens directs pour passer une commande :