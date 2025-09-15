iOS 26 est disponible sur iPhone et iPad : la liste des nouveautés
Ce 15 septembre 2025, Apple propose au téléchargement la version finale de la mise à jour iOS 26 sur iPhone et iPadOS 26 sur iPad. La présentation initiale a eu lieu en juin, puis il y a eu neuf bêtas durant l’été et une release candidate il y a peu. Le numéro de build de la version finale est différent : c’est 23A341. Donc vous avez une mise à jour à installer si vous avez la release candidate.
Les iPhone et iPad compatibles avec iOS 26
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2e génération et plus récent)
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12.9‑inch (3e génération et plus récent)
- iPad Pro 11‑inch (1ère génération et plus récent)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3rd generation and later)
- iPad (A16)
- iPad (8e génération et plus récent)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5e génération et plus récent)
Téléchargement d’iOS 26
Pour télécharger iOS 26, il suffit de prendre votre iPhone ou iPad puis de vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous allez voir apparaître la mise à jour. Il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement et procéder à l’installation.
Une autre méthode consiste à télécharger iOS 26 depuis notre page dédiée puis de procéder à l’installation depuis le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).
Les principales nouveautés
Nouveautés phares iOS 26 sur iPhone
Nouveau design Liquid Glass : interface plus dynamique, effet de transparence, nouvelles icônes et personnalisation avancée de l’écran d’accueil.
Apple Intelligence : suggestions automatiques dans l’application Rappels, tri intelligent des tâches, génération d’images avec de nouveaux styles artistiques, la fonction Intelligence visuelle pour recherches contextuelles et captures d’écran. Cela permet notamment de faire une recherche sur Google pour voir à quoi correspond ce qui est sur votre écran.
Alimentation adaptative : mode de gestion intelligente de la batterie qui ajuste en temps réel les paramètres pour offrir plus d’autonomie selon les usages personnels.
Traduction en temps réel : appels, messages et conversations instantanément traduits, notamment dans les applications Messages et Téléphone, facilitant la communication multilingue.
Filtrage des appels inconnus : transcription du motif d’appel avant de décrocher pour lutter contre les appels indésirables.
Améliorations AirPods : possibilité de capturer des photos et vidéos, contrôler Siri par gestes et profiter d’une meilleure qualité audio pour l’enregistrement.
Enregistrements audio en haute définition : fichiers de qualité supérieure lors des appels et vidéos avec les AirPods Pro.
Nouveautés Messages : création de sondages dans les groupes, traduction automatique des conversations, filtre pour les expéditeurs inconnus et possibilité de changer le fond d’écran d’une conversation.
Apple Music : Ajout d’AutoMix (pour enchaîner les morceaux façon DJ) et traduction des paroles des musiques.
Nouvelles application Jeux : consultez vos statistiques et autres informations concernant vos jeux en cours, obtenez des recommandations personnalisées et découvrez les nouveaux jeux appréciés par vos proches.
Interface CarPlay modernisée : réagissez avec un Tapback dans Messages, suivez les Activités en direct et obtenez plus d’informations d’un coup d’œil pour rester en contact.
L’application Aperçu débarque : après le Mac, Aperçu fait son arrivée sur iOS 26. Elle sert essentiellement à afficher vos PDF en pleine page, tout comme elle donne accès à des outils.
Nouveautés principales pour iPadOS 26 sur iPad
Nouvelle interface Liquid Glass : même chose que sur iPhone, mais adaptée à l’iPad.
Système de fenêtrage avancé : contrôle intuitif des fenêtres d’applications, passage simplifié d’une application à l’autre et barre des menus, ce qui rappelle le Mac.
Gestion améliorée des fichiers et des médias : meilleure organisation dans l’application Fichiers, prise en charge élargie des formats d’export (notamment Markdown dans Notes).
Apple Intelligence : comme sur iPhone, des fonctionnalités IA plus intégrées, traduction en direct, création simplifiée avec Genmoji et Image Playground.
Gestion de la batterie intelligente et sécurité augmentée : adaptation des tâches en arrière-plan pour économiser l’énergie et contrôle fin des autorisations des applications.
Du mieux pour le Dock : vos dossiers sont désormais dans le Dock pour un accès direct et facile.
Application Aperçu : même chose que sur iPhone.
Tâches d’arrière-plan : exportez ou téléchargez des fichiers volumineux et exécutez d’autres tâches exigeant une grande puissance de calcul en arrière-plan pendant que vous faites autre chose.
Application Téléphone : depuis le départ, l’iPhone dispose d’une application Téléphone. Voilà maintenant qu’elle est disponible sur iPad.
Application Messages : comme sur iPhone avec la création de sondages et la personnalisation des fonds d’écran des conversations.
