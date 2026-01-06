Apple lancerait ce mois-ci la fabrication de masse de l’iPhone 17e, son futur smartphone d’entrée de gamme destiné à succéder à l’iPhone 16e. Selon les informations du leaker Smart Pikachu sur Weibo, ce nouveau modèle bénéficierait d’une modernisation incluant l’intégration de la puce A19 et l’arrivée de la Dynamic Island.

Dynamic Island et puce A19 pour l’iPhone 17e

Alors que l’iPhone 16e conserve l’encoche classique héritée des iPhone 13 et 14, l’iPhone 17e adopterait la découpe en forme de pilule propre à la Dynamic Island. Cette zone interactive, qui regroupe la caméra et les capteurs pour Face ID, permet d’afficher les activités en cours en haut de l’écran. Toutefois, une précédente rumeur contradictoire suggère qu’Apple pourrait conserver l’écran OLED de l’iPhone 14 avec des bordures plus fines, ce qui maintiendrait la présence de l’encoche telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Sous le capot, les performances feraient un bond en avant. Le nouvel iPhone embarquerait une version « sous-cadencée » de la puce A19. Bien que moins rapide que les versions Pro, ce processeur offrirait des performances comparables à la puce A17 Pro, avec des améliorations notables pour le Neural Engine. Cela marque une évolution par rapport à la puce A18 dotée d’un GPU à 4 cœurs présente dans le modèle existant.

Le MagSafe arrive mais l’écran 60 Hz reste de mise

D’autres ajustements techniques sont prévus. Les rumeurs indiquent l’ajout d’un anneau magnétique permettant la compatibilité avec les chargeurs MagSafe, une option absente de l’iPhone 16e. En revanche, l’écran OLED de 6,1 pouces resterait limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour rappel, tous les iPhone 17 ont un écran ProMotion de 120 Hz.

Pour compenser ces ajouts, Apple réaliserait des économies sur la connectivité. Une précédente fuite du code d’Apple a laissé entendre que l’appareil utiliserait le modem C1 ou C1X et ferait l’impasse sur la puce sans fil N1.

La production de masse débuterait après le CES 2026 (qui se conclut le 9 janvier), ce qui concorde avec une fenêtre de lancement au printemps, soit environ un an après la sortie de l’iPhone 16e en février. Malgré ces nouveautés, la stratégie tarifaire ne devrait pas bouger, avec un prix de départ maintenu à 719 €.