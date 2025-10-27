L’iPhone 17e, qui verra le jour au début de 2026, proposerait non plus une encoche, mais la Dynamic Island. Il serait ainsi au même niveau que les autres modèles d’iPhone.

Une Dynamic Island à venir sur l’iPhone 17e

Pour rappel, les premiers modèles à abandonner l’encoche pour la Dynamic Island furent les iPhone 14 Pro et Pro Max. L’année suivante, Apple l’a proposée sur les iPhone 15 et 15 Plus. Et depuis, on les retrouve sur toutes les variantes des iPhone 16 et 17.

La Dynamic Island, située en haut de l’écran, peut afficher les notifications, les activités en cours (comme les appels, la lecture musicale, les minuteries ou la navigation), et permet de les contrôler sans interrompre ce que l’on fait à l’écran. Cette zone s’adapte dynamiquement en changeant de forme et de taille selon les besoins.

Selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo, l’iPhone 17e va donc adopter la Dynamic Island. En revanche, le smartphone resterait avec un écran OLED de 60 Hz. Il aurait donc l’équivalent de l’écran de 6,1 pouces des iPhone 15 et 16. En comparaison, tous les iPhone 17 ont un écran OLED compatible ProMotion avec un taux de rafraichissement variable allant de 1 à 120 Hz. Cela offre un usage plus confortable grâce à la meilleure fluidité. Et cela a un impact positif sur l’autonomie, puisque le téléphone consomme moins en étant à 1 Hz selon les situations.

Comme dit précédemment, l’iPhone 17e devrait voir le jour au début de 2026. Il est possible que le smartphone embarque la puce A19, à savoir la même que l’on retrouve dans l’iPhone 17 standard.