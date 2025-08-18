Apple prépare un changement majeur dans le calendrier de lancement de ses iPhone pour 2026. Au lieu de sortir l’iPhone 18 standard en septembre aux côtés des autres modèles, Apple retarderait son lancement au premier semestre de 2027 pour privilégier son premier iPhone pliable.

D’abord l’iPhone pliable, puis l’iPhone 18 standard

Les rumeurs convergent vers un lancement du tout premier iPhone pliable en septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Ce modèle pliable bénéficierait d’une fenêtre de lancement pour maximiser son impact marketing. Selon ETNews, Apple a pris la décision de repousser l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e au premier semestre de 2027.

Cette sortie échelonnée allégerait la pression sur la chaîne d’approvisionnement tout en permettant à chaque modèle de briller individuellement. Ming-Chi Kuo et The Information avaient déjà évoqué cette stratégie, notant qu’Apple vise à optimiser la production et la visibilité.

Une stratégie pour booster les ventes

En lançant six nouveaux iPhone en six mois (pliable, iPhone 18 Air, Pro et Pro Max en septembre 2026, puis iPhone 18 standard et iPhone 18e au début 2027) Apple cherche à dynamiser ses ventes. Cette approche permettrait de maintenir l’intérêt des consommateurs tout au long de l’année, tout en augmentant le prix de vente moyen grâce à des modèles premium comme l’iPhone pliable. Ce dernier adoptera un format livre, similaire au Samsung Galaxy Z Fold, avec un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces.

Ce réajustement du calendrier reflète l’ambition d’Apple d’évoluer face à la concurrence croissante, notamment de Samsung et Huawei sur le marché des pliables. Apple regrouperait ainsi les lancements des modèles d’entrée de gamme et standard au premier semestre, tandis que les modèles haut de gamme, incluant le pliable, domineraient le second semestre. Ce décalage temporaire pour l’iPhone 18 standard en 2027 vise à éviter une saturation du marché tout en renforçant l’attrait des nouveaux formats.