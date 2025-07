Ça se précise un peu plus en ce qui concerne la taille des écrans du futur iPhone pliable d’Apple. On retrouverait une dalle de 5,5 pouces à l’extérieur et une autre de 7,8 pouces à l’intérieur selon le cabinet TrendForce.

5,5 et 7,8 pouces pour les écrans

Ce n’est pas la première fois que ces écrans de 5,5 et 7,8 pouces font parler d’eux pour l’iPhone pliable. En effet, l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué ces choix d’Apple, ce qui renforce l’idée que ce sera bel et bien le choix définitif.

Naturellement, il est intéressant de faire une comparaison avec la concurrence. Il y a notamment le tout nouveau Galaxy Z Fold 7 de Samsung qui embarque un écran interne de 6,5 pouces et un écran interne de 8 pouces. Apple ferait donc le choix d’avoir des dalles un peu plus petites que celles de son principal concurrent.

Toujours selon TrendForce, la commercialisation de cet iPhone pliable se fera dans le courant du second semestre de 2026. Cela suggère fortement une arrivée au mois de septembre, aux côtés des autres iPhone 18.

Un élément à prendre en compte est que l’iPhone pliable aurait un écran sans pli visible selon Kuo. Ce serait une avancée notable en soi, étant donné que les smartphones pliables existants ont toujours cette pliure de nos jours, bien qu’il y ait eu des améliorations au fil des années. D’ailleurs, le Galaxy Z Fold 8 de Samsung aurait lui aussi un pli invisible.

Si l’on en croit les rumeurs, l’iPhone pliable aura deux capteurs photo à l’arrière, un capteur photo à l’avant et le capteur d’empreintes Touch ID au niveau du bouton latéral plutôt que la reconnaissance faciale Face ID.