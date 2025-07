Apple se prépare à lancer son premier iPhone pliable en 2026 et la production des écrans OLED pour ce modèle a déjà commencé, selon ETNews.

Samsung Display comme fournisseur exclusif

Samsung Display, leader dans les écrans OLED pliables, a débuté la production dans son usine A3 à Asan en Corée du Sud. Une ligne dédiée exclusivement à l’iPhone pliable est en phase finale d’installation, avec une capacité de 15 millions d’écrans OLED de 7 pouces par an. Cette capacité dépasse les besoins prévus d’Apple, qui anticipe la fabrication de 6 à 8 millions d’exemplaires en 2026. Samsung se positionne ainsi pour répondre à une demande croissante les années suivantes.

L’accord entre Apple et Samsung Display garantit à ce dernier l’exclusivité de fournir des écrans pendant deux ans, avec une probable domination pendant trois ans. Cette exclusivité s’explique par l’expertise de Samsung, qui produit des smartphones pliables depuis 2019. Pas plus tard qu’hier, le constructeur a annoncé les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Comme pour la transition des iPhone X et XS vers l’OLED, Samsung joue un rôle clé dans cette nouvelle étape technologique.

Un design innovant pour l’iPhone pliable

L’iPhone pliable, attendu aux côtés des iPhone 18, iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, arborera un écran OLED de 7 pouces au format 4:3, similaire à celui d’un iPad. Son design ultra-fin de 5,5 mm, sans pli visible, intégrera une charnière robuste, deux capteurs photo à l’arrière (grand-angle et ultra grand-angle), une puce A20 et Touch ID au lieu de Face ID. Son prix pourrait dépasser les 2 000 dollars, le positionnant comme un produit très haut de gamme.

Il sera intéressant de voir ce qu’Apple va proposer par rapport au Galaxy Z Fold 7 de Samsung et aux smartphones pliables des constructeurs chinois. Ils sont présents sur le marché depuis plusieurs années maintenant. Pour Apple, ce sera la première fois.