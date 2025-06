Apple devrait dévoiler ses iPad Pro 2025 équipés de la puce M5 dans le courant de l’automne. Samsung Display et LG Display ont déjà lancé la production en masse des écrans OLED pour ces tablettes, selon ZDNet Korea.

Une chaîne d’approvisionnement diversifiée pour les écrans OLED

Pour les iPad Pro de 2024 avec la puce M4, Samsung fournissait les écrans OLED 11 pouces, tandis que LG produisait les dalles de 13 pouces. Cette année, il se murmure que les deux fabricants partageront la production des deux tailles d’écran. Ce changement reflète la volonté d’Apple de diversifier sa chaîne d’approvisionnement et de renforcer l’adoption de la technologie OLED. L’entreprise prévoirait d’ailleurs d’intégrer des écrans OLED à l’iPad mini en 2026 et à l’iPad Air en 2027.

Les écrans OLED, en place depuis sur les iPad Pro l’an dernier, offrent des contrastes élevés et des couleurs éclatantes. Cette collaboration élargie entre Samsung et LG devrait garantir une production stable pour répondre à la demande.

Une mise à jour modeste axée sur la puce M5

Les iPad Pro 2025 ne devraient pas connaître de bouleversements majeurs. La principale nouveauté résidera dans la puce M5, avec le processus de gravure en 3 nm de TSMC, qui promet des gains en performance et en efficacité énergétique. Contrairement aux iPad Pro M4 de 2024, qui avaient adopté un design plus fin, un support pour l’Apple Pencil Pro et des écrans OLED, les évolutions cette année seraient limitées.

Une rumeur évoque un changement esthétique : le logo Apple à l’arrière pourrait passer en orientation paysage. Cela permettrait un affichage « droit » du logo lorsque la tablette est utilisée en mode paysage, notamment avec un clavier. Ce détail, bien que mineur, reflète l’attention d’Apple aux usages pratiques.

Les nouveaux iPad Pro devraient être lancés dès le mois d’octobre, selon des informations qui ont circulé au printemps, contre mai 2024 pour les modèles M4.