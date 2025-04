Ceux qui trouvent les iPhone actuels chers doivent se préparer dès maintenant à l’iPhone pliable. Il est une nouvelle fois annoncé que le smartphone coûtera plus de 2 000 dollars.

Selon les dires du leaker Instant Digital, le premier iPhone pliable d’Apple aurait un prix entre 2 100 et 2 300 dollars. Ce serait, de fait, plus cher que le Galaxy Z Fold 6 de Samsung. Celui-ci débute à 1 900 dollars aux États-Unis et 1 999 euros en France. Il s’agissait du moins des tarifs au lancement. Il est maintenant disponible pour 1 599 euros chez Boulanger et 1 631 euros chez Amazon. Il y a même une promotion en cours chez Samsung qui permet de l’avoir pour 1 502 euros.

En comparaison, l’iPhone 16 Pro Max débute à 1 199 dollars (1 479 euros en France). On peut même grimper à 1 599 dollars (1 979 euros en France) en prenant le modèle de 1 To. Malgré cela, l’iPhone pliable serait bien plus cher après un premier prix dépassant les 2 000 dollars. Il est certain que ce modèle ne sera pas accessible pour tout le monde au vu du tarif.

Plusieurs informations ont déjà circulé au sujet de l’iPhone pliable. Ce modèle aurait un écran externe de 5,5 pouces, semblable à celui d’un iPhone classique. Une fois déplié, il dévoilerait un grand écran interne de 7,8 pouces, au format tablette, équipé d’un appareil photo logé dans un poinçon. L’écran intérieur se distinguerait par une surface quasiment sans pli. Concernant les écrans justement, Apple utiliserait exclusivement des dalles OLED venant de Samsung.

Les fuites suggèrent qu’Apple lancera son iPhone pliable en 2026.