Apple a franchi une étape dans le développement de son premier iPhone pliable, avec le début de la phase de prototype au mois de juin avec ses fournisseurs. Le smartphone devrait être commercialisé au second semestre de 2026.

Une phase de prototype en cours

D’après Digitimes, Apple a démarré la phase Prototype 1 (P1) en juin, marquant le début des tests concrets pour cet iPhone pliable. Cette étape, qui sera suivie des phases P2 et P3, devrait s’achever d’ici la fin 2025. Chaque phase de prototypage dure environ deux mois, période pendant laquelle les partenaires de la chaîne de production réalisent des essais limités. Ensuite, les assembleurs principaux, Foxconn et Pegatron, prendront le relais pour valider les rendements de production et la faisabilité industrielle lors de l’étape de validation technique (Engineering Verification Test, EVT).

Ce calendrier aligne le développement de l’iPhone pliable sur celui des autres produits Apple, comme les iPhone 17, qui a conclu sa phase EVT au deuxième trimestre de 2025. Après les phases de prototypage, l’iPhone pliable passera par les tests de validation de conception (Design Verification Test, DVT) avant d’entrer en production de masse pour un lancement prévu à l’automne 2026, probablement aux côtés de l’iPhone 18.

L’iPad pliable est mis de côté

En parallèle, Apple a suspendu le développement d’un iPad pliable, initialement prévu pour coïncider avec le lancement de l’iPhone pliable. Cette décision s’expliquerait par des difficultés de fabrication, des coûts élevés liés à la technologie d’écran flexible et une faible demande pour les appareils pliables à grand écran. Apple semble ainsi concentrer ses efforts sur l’iPhone pliable, un marché potentiellement plus porteur.

D’autres acteurs, comme Samsung, sont déjà présents sur le marché du smartphone pliable, et ce depuis des années maintenant. Mais cela reste un petit marché à ce jour. Il sera intéressant de voir si Apple arrivera à lui donner un coup de pouce. L’un des avantages de l’iPhone pliable serait une charnière presque invisible quand l’écran est déplié.