Il y aura 6 nouveaux modèles d’iPhone en vente en 2027 selon les informations du leaker Instant Digital sur Weibo. Cela regroupe les différents iPhone 18, ainsi que l’iPhone pliable.

De nombreux iPhone en vente

Dans le détail, le leaker dit qu’Apple commercialisera les iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone pliable au second semestre de 2026. Mais ils seront toujours disponibles à la vente en 2027 et ils seront d’ailleurs rejoints par deux autres modèles : iPhone 18 et iPhone 18e. Viendra ensuite l’automne de la même année avec les différents iPhone 19.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’une sortie décalée pour les iPhone 18, l’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué ce changement. En temps normal, Apple annonce tous ses nouveaux smartphones en même temps, à l’exception des modèles d’entrée de gamme. Il s’agissait jusqu’à présent des iPhone SE et plus récemment de l’iPhone 16e. Mais cela changerait dès les iPhone 18, avec les modèles Pro et Air qui sortiraient en premier.

Toujours concernant l’année 2027, Apple devrait continuer de vendre d’anciens modèles, dont les iPhone 17, afin de proposer des prix plus intéressants pour ceux qui ne peuvent pas se payer les derniers iPhone en date.

Autrement dit, Apple risque d’avoir beaucoup d’iPhone en vente au niveau de son catalogue en 2027, avec les cinq variantes de l’iPhone 18, l’iPhone pliable et les iPhone de la génération précédente.