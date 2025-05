Tous les iPhone 18 ne sortiront pas en même temps, comme l’annonce aujourd’hui l’analyste Ming-Chi Kuo. Il confirme des informations publiées ce week-end par The Information.

Un lancement en deux fois pour les iPhone 18

Kuo dit qu’Apple proposera l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, l’iPhone 18 Air, ainsi que l’iPhone pliable au second semestre de 2026. Mais pour l’iPhone 18 et l’iPhone 18e, il faudra attendre le premier semestre de 2027.

Le fait que l’iPhone 18e arrive à cette période n’est en soi pas réellement une surprise, c’était déjà le cas pour les iPhone SE et pour le récent iPhone 16e. En revanche, la disponibilité de l’iPhone 18 standard au printemps 2027 et non en septembre 2026 comme les autres modèles est un changement de taille pour Apple.

Kuo attribue ce changement stratégique à deux facteurs clés : combler le déficit de commercialisation créé par les concurrents, principalement les constructeurs chinois, qui sortent généralement leurs produits phares au cours du premier semestre, et éviter la réduction des efforts de commercialisation à mesure que la gamme d’iPhone s’élargit.

Un autre point qui avait été évoqué ce week-end concerne la production. Il commence à avoir beaucoup de modèles d’iPhone disponibles et les fournisseurs doivent pouvoir suivre la cadence, sachant qu’Apple vend des dizaines de millions d’exemplaires chaque année. En faisant deux lancements décalés plutôt qu’un gros lancement en septembre, Apple et ses fournisseurs espèrent pouvoir répondre à la demande du public sans avoir des problèmes de stocks.