Après avoir évoqué la puce Wi-Fi 7 d’Apple et le capteur photo des iPhone 17, l’analyste Jeff Pu donne des détails sur les iPhone 18. Cela concerne le modem C2 et la puce A20.

Modem C2 sur les iPhone 18 Pro

L’iPhone 16e est le premier smartphone embarquant le tout premier modem 5G d’Apple qui a pour nom C1. Les autres modèles ont un modem venant de Qualcomm. L’avantage de C1 est qu’il est moins gourmant en énergie, ce qui permet d’améliorer l’autonomie. À date, C1 est uniquement dans l’iPhone 16e, mais on le retrouvera également dans l’iPhone 17 Air.

Jeff Pu fait savoir que le modem C2 arrivera dans les iPhone 18 Pro de 2026, ce qui confirme une précédente information de Mark Gurman de Bloomberg. Il faut s’attendre à ce que le modem C2 propose de meilleurs débits et supporte la 5G millimétrique (mmWave), ce qui n’est pas le cas avec C1.

Puce A20 optimisée pour l’intelligence artificielle

Vient ensuite le cas de la puce A20 des iPhone 18. L’analyste dit que la puce aura un processus de gravure en 3 nm (N3P de TSMC), soit le même que l’on retrouvera sur les puces A19 et A19 Pro des iPhone 17. Malgré tout, un changement devrait avoir lieu pour l’intelligence artificielle.

La puce A20 bénéficierait d’une mise à niveau qui profiterait aux capacités d’intelligence artificielle. Plus précisément, la puce utiliserait la technologie de TSMC dite « Chip on Wafer on Substrate » (CoWoS), ce qui permettrait une intégration plus étroite du processeur, de la mémoire unifiée et du moteur neuronal. Cela devrait offrir des optimisations pour Apple Intelligence, mais il est difficile de savoir lesquelles exactement.