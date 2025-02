Voilà qui n’est pas une surprise : si l’on en croit une source jugée particulièrement fiable, Apple testerait déjà son modem C2 de deuxième génération pour ses futurs modèles d’iPhone. Identifié en interne sous le nom de code C4020, ce modem devrait évidemment améliorer les spécifications du C1 introduit avec l’iPhone 16e. Bien que les détails spécifiques sur le C2 restent encore limités, Apple a depuis longtemps indiqué développer ses puces plusieurs années à l’avance, ce qui rend d’autant plus prévisible cette seconde génération de puce modem. Le C2 devrait offrir une connectivité 5G plus rapide et plus fiable tout en améliorant encore l’efficacité énergétique de la puce, et surclasserait donc les performances du C1… qui resteraient un bon cran en deçà de celles des puces modem de Qualcomm.

Le modem C1 est toutefois le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone (l’iPhone 16e en l’occurrence), ce qui semble bel et bien confirmé par les chiffres d’autonomie fournis par Apple. Des tests de vitesse doivent encore déterminer comment le C1 se compare au dernier modem Snapdragon X75 de Qualcomm, mais les analystes estiment qu’il n’y a pas vraiment de suspense sur ce plan et que la puce de Qualcomm devrait afficher les meilleures perfs. Le responsable des puces d’Apple, Johny Srouji, a décrit le C1 comme un simple « début », ce qui confirme en creux le développement de la puce C2.