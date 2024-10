Apple serait sur le point de sortir un iPhone SE de quatrième génération, ce qui serait la première mise à jour de ce modèle « économique » depuis 2022. Si l’on en croit le site 9to5Mac, l’iPhone SE 4 pourrait servir de ballon d’essai pour le premier modem 5G « maison » d’Apple. Ce serait évidemment une étape marquante après que la firme de Cupertino ait racheté en 2019 l’activité modems d’Intel pour 1 milliard de dollars. Apple travaillerait depuis sur son propre modem 5G, mais faute de résultats concluants continuerait de s’appuyer sur les modems 5G de Qualcomm. Le père des puces Snapdragon continuera d’ailleurs de fournir des modems à Apple jusqu’en 2026 dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Au delà du modem « maison », l’iPhone SE 4 devrait beaucoup ressembler à l’iPhone 14 dans sa conception générale. Le SE4 bénéficierait de plusieurs évolutions franches, comme puce A18 avec 8 Go de RAM, Face ID sans aucun bouton d’accueil, etc. Toujours selon les rumeurs, ce modèle disposerait en outre d’un grand capteur photo de 48 MP et d’un appareil photo frontal de 12 MP similaire à celui de l’iPhone 15. Le nouveau modèle d’iPhone SE devrait être commercialisé en 2025, peut-être au printemps.