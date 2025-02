L’iPhone 16e a inauguré C1, le tout premier modem 5G d’Apple. Le constructeur s’appuyait jusqu’à présent sur des puces de Qualcomm. Aujourd’hui, il assure que ce n’est que le début.

Intégration logicielle et performance réseau avec C1

Johny Srouji, vice-président d’Apple chargé des technologies matérielles, a indiqué à Reuters que C1 représente « la technologie la plus complexe jamais développée par Apple ». Ce sous-système combine un modem gravé en 4 nm et un émetteur-récepteur en 7 nm. Une réalisation rendue possible après des tests rigoureux avec 180 opérateurs dans 55 pays, visant à garantir une compatibilité mondiale aussi bien pour les appels téléphoniques que pour la connexion Internet.

L’objectif d’Apple est d’exploiter la synergie entre le modem C1 et ses processeurs (A18 dans le cas de l’iPhone 16e). Arun Mathias, vice-président chargé des logiciels sans fil chez Apple, explique que si l’iPhone rencontre des réseaux saturés, le processeur peut indiquer au modem quelles données prioriser, rendant l’appareil plus réactif. Cette intégration matériel-logiciel promet d’optimiser l’expérience utilisateur, notamment dans des conditions de trafic élevé.

Des fonctionnalités sur mesure, mais des limites

Le C1 intègre un GPS personnalisé et une connectivité satellite pour les zones hors couverture mobile. Cependant, le modem ne prend pas en charge la 5G millimétrique (mmWave), contrairement aux autres iPhone qui ont un modem Qualcomm. Si Apple n’a pas communiqué de calendrier pour combler cette lacune, Qualcomm anticipe déjà un déclin : sa part de modems pour iPhone pourrait chuter de 100 % aujourd’hui à 20 % d’ici 2025. Un accord de licence technologique lie toutefois les deux entreprises jusqu’en 2027.

Pour Johny Srouji, l’enjeu n’est pas de rivaliser sur les spécifications techniques et les débits, mais de créer des solutions adaptées aux besoins propres à Apple : « Nous ne cherchons pas à concurrencer Qualcomm ou MediaTek. Je pense que nous développons une technologie distinctive qui bénéficiera directement à nos produits ». L’un des avantages est la meilleure autonomie.

Il ajoute : « Nous construisons une plateforme pour plusieurs générations. C1 est le point de départ et nous allons continuer à améliorer cette technologie à chaque génération, afin qu’elle devienne pour nous une plateforme qui sera utilisée pour vraiment différencier cette technologie pour nos produits ».