Apple va revoir sa stratégie de lancement pour ses iPhone à partir de 2026. Dès l’automne de cette année-là, le fabricant commercialiserait d’abord les modèles haut de gamme, à savoir les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ainsi qu’un iPhone 18 Air et un tout nouvel iPhone pliable. La version standard de l’iPhone 18, quant à elle, ne sortirait qu’au printemps 2027, selon The Information.

Nouveau calendrier de sortie pour les iPhone

Cette décision s’expliquerait en partie par l’arrivée du premier iPhone pliable, qui viendra étoffer une gamme composée de plusieurs modèles. En étalant les sorties, Apple simplifierait la gestion de sa production, réduisant ainsi le nombre d’employés nécessaires sur une même période.

Autre changement notable : certains modèles, dont l’iPhone 18 standard, pourraient être testés en Inde lors de leur phase de fabrication. Une manière pour Apple de diminuer sa dépendance vis-à-vis de la Chine, où l’essentiel de sa production est encore concentré.

L’iPhone 17 Air, un pari incertain

Avant cela, Apple mise sur le lancement de l’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin prévu pour cette année. Pourtant, certains fournisseurs doutent de son succès. Ce smartphone ne représenterait que 10 % des capacités de production selon les fournisseurs, signe que les attentes restent mesurées.

Reste à voir si cette nouvelle stratégie portera ses fruits. Entre diversification de la gamme et réorganisation des cycles de sortie, Apple tente visiblement de relancer des ventes d’iPhone qui ont ralenti au fil des années. Affaire à suivre.