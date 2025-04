Plus une journée ne se passe sans une info inédite sur le futur iPhone pliable. De nouveaux détails émergent aujourd’hui concernant les caméras embarquées du très attendu iPhone pliable surnommé officieusement « iPhone Fold ». Prévu pour une commerciale fin 2026, l’appareil devrait être doté d’un écran interne sans pli de 7,8 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces. Si l’on en croit l’analyste Ming-Chi Kuo, ce modèle pliable embarquera une caméra arrière à double objectif ainsi que des caméras frontales fonctionnelles aussi bien en mode plié que déplié (ce qui est à priori plutôt étrange). Alors que l’iPhone Fold déplié utiliserait une caméra sous l’écran, des fuites plus récentes indiquent qu’une fois plié l’appareil affichera une caméra frontale sous forme de poinçon, semblable à celle du Google Pixel Fold.

Contrairement aux iPhones traditionnels, ce modèle pliable ne devrait pas intégrer Face ID. Apple aurait plutôt opté pour l’accès au Touch ID via le bouton latéral afin d’économiser de l’espace interne. Bien que les spécifications matérielles finales n’aient pas encore été entièrement arrêtées, l’appareil serait déjà en phase de Nouvelle Introduction Produit (NPI) chez Foxconn, ce qui suggère que les composants clés sont proches de la finalisation. L’iPhone Fold serait proposé à un tarif compris entre 2 000 et 2 300 dollars, et l’on sait même qu’Apple plancherait déjà sur un modèle de seconde génération.