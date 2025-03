Si l’on en croit l’analyste réputé Ming Chi Kuo, Apple prévoirait d’intégrer du métal liquide dans les charnières de son futur iPhone pliable afin d’améliorer la solidité de l’ensemble et de réduire le « pli » au niveau de l’écran. L’utilisation du métal liquide, ici fabriqué par un procédé de moulage sous pression, vise ainsi à résoudre l’un des problèmes les plus courants des appareils pliables, dont les dalles affichent souvent un pli bien visible au niveau de la charnière. On notera que c’est la première fois qu’Apple prévoit d’utiliser du métal liquide dans un composant mécanique critique, l’entreprise ayant précédemment utilisé ce type de matériau pour des pièces plus petites comme les broches d’éjection de carte SIM. Dongguan EonTec devrait être le fournisseur exclusif du métal liquide pour l’iPhone pliable.

Pour rappel, l’iPhone pliable devrait être équipé d’un écran principal de 7,8 pouces lorsqu’il est déplié et d’un écran de couverture extérieur de 5,5 pouces, adoptant un design de type livre similaire à celui du Samsung Galaxy Z Fold. Le smartphone pourrait aussi disposer d’un bloc photo à deux capteurs, ainsi que d’une caméra frontale et du Touch ID (intégré au bouton d’alimentation). Une fois déplié, l’appareil pourrait ne mesurer que 4,5 mm d’épaisseur, ou 9 mm à 9,5 mm refermé. La production de masse devrait commencer au quatrième trimestre 2026, Apple prévoyant une commercialisation à la fin 2026 ou au début de l’année 2027.