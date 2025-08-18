Apple prépare le lancement de l’iPhone 17e, un modèle qui promet des améliorations et dont les informations sont partagées aujourd’hui par le leaker Digital Chat Station sur Weibo. Cela implique un nouveau design et la présence de la Dynamic Island.

Un design modernisé et l’arrivée de la Dynamic Island

L’iPhone 17e devrait arborer un design repensé, marquant une évolution par rapport à son prédécesseur, à savoir l’iPhone 16e. Ce dernier reprenait le design de l’iPhone 14 de 2022, avec une encoche en haut de l’écran. Selon la fuite du jour, l’iPhone 17e s’inspirerait davantage de l’iPhone 15 de 2023, qui se distingue par des bordures plus arrondies et l’introduction de la Dynamic Island. Cette interface dynamique, déjà présente sur les modèles haut de gamme, remplacerait donc l’encoche traditionnelle.

En outre, le smartphone conserverait un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le capteur photo à l’avant de 12 mégapixels et celui de 48 mégapixels à l’arrière, associés à la reconnaissance faciale Face ID, devraient également être de la partie.

Puce A19 et une arrivée au début 2026

Côté performances, l’iPhone 17e embarquerait la puce A19, une amélioration par rapport à la puce A18 de l’iPhone 16e. Cette nouvelle puce propose des gains en efficacité énergétique et en rapidité, renforçant l’attrait de ce modèle pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone performant à un prix « compétitif ». Selon Digital Chat Station, le positionnement tarifaire « affordable » de l’iPhone 17e resterait d’ailleurs son principal atout.

D’après des sources fiables comme Ming-Chi Kuo, Mark Gurman de Bloomberg et The Elec, l’iPhone 17e est en bonne voie pour une sortie au début de l’année prochaine. Cette synchronisation avec le calendrier habituel d’Apple renforce les attentes autour d’un lancement au printemps 2026.