Une version interne d’un kit de débogage pour macOS, brièvement mise en ligne par erreur par Apple avant d’être retirée, offre un aperçu des modems 5G qu’Apple prévoit pour l’iPhone 17e et les iPhone 18 Pro. Ces fichiers techniques confirment que le fabricant continue d’affiner sa transition vers ses propres composants et met de côté Qualcomm.

Modem Apple C1X pour l’iPhone 17e

Le code analysé suggère que le futur iPhone 17e, attendu pour le printemps 2026, embarquera la première génération de modems cellulaires développés par Apple. Les références oscillent entre deux versions : le modèle C1 standard ou sa variante C1X (déjà présente dans l’iPhone Air). Selon The Information, la balance pencherait finalement pour le modem C1X, ce qui marquerait une évolution logique par rapport au modèle C1 de l’iPhone 16e.

Cependant, une omission notable interpelle dans cette configuration technique : l’absence de la puce Apple N1 (déjà présente des les iPhone 17 et iPhone Air). Cette puce propose le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. Cette décision pourrait avoir des conséquences directes sur les fonctionnalités domotiques de l’appareil. Sans ce composant, l’iPhone 17e risquerait d’être privé du support de Thread, et ce même s’il utilise un modem conçu par Apple.

iPhone 18 Pro : Apple hésite entre C1X et C2

Pour ce qui est des futurs modèles haut de gamme, la stratégie semble moins figée. Les fichiers du kit de débogage présentent l’iPhone 18 Pro associé à deux types de modems : le C1X et le C2. Cette double référence indique qu’au moment de la création de ce code, les ingénieurs d’Apple n’avaient pas encore arrêté leur choix définitif sur le déploiement généralisé du modem C2.

Contrairement à l’iPhone 17e, les versions Pro devraient bénéficier d’une connectivité plus complète. Le code pointe en effet vers la présence systématique de la puce N1 sur ces appareils, quelle que soit la version du modem (C1X ou C2) finalement retenue après la phase d’évaluation.

L’iPhone 17e arrivera en premier, avec un lancement au premier semestre de 2026. Pour leur part, les iPhone 18 Pro et Pro Max arriveront en septembre de la même année.