L’iPhone 16e a une particularité : c’est le premier appareil Apple à avoir C1, un modem 5G venant d’Apple. Jusqu’à présent, Apple utilisait exclusivement des puces de Qualcomm. Pour autant, Tim Cook limite la communication à son sujet.

Questionné sur le succès du modem C1 à l’occasion de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple, Tim Cook a déclaré :

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de proposer le premier modèle et de le mettre sur le marché, et tout s’est bien passé. Nous sommes ravis de pouvoir fabriquer de meilleurs produits en nous concentrant sur l’autonomie et sur d’autres aspects souhaités par les clients. Nous avons donc entamé un voyage, c’est ainsi que je le présenterais.

C’est une surprise pour personne qu’Apple travaille déjà sur le modem C2 pour les futurs iPhone et d’autres appareils. C’est pour cela que Tim Cook dit « avoir entamé un voyage ». On peut même se douter que le fabricant a déjà commencé à travailler sur la puce C3, bien que celle-ci ne soit pas pour tout de suite.

Pourquoi Tim Cook reste discret sur l’Apple C1

En attendant, la communication du patron d’Apple est intéressante. On peut voir qu’il n’utilise pas les superlatifs habituels pour vanter le modem C1. Il y a deux raisons pour cela.

La première raison est que le modem C1 est certes performant (les tests l’ont montré, notamment pour l’autonomie), mais il n’est pas meilleur que les modems de Qualcomm selon les conditions. En effet, les modems de Qualcomm supportent la 5G millimétrique (qui se veut très rapide), ce qui n’est pas le cas du C1.

La seconde raison est que les modems 5G de Qualcomm sont dans les iPhone plus chers, dont les modèles Pro. Difficile pour Tim Cook et Apple de beaucoup vanter le modem C1, sachant que l’iPhone 16e est techniquement l’entrée de gamme des iPhone. À cela s’ajoute le fait que les iPhone 17 Pro et Pro Max continueront à utiliser un modem 5G de Qualcomm. Il est donc important de garder une bonne communication autour des puces de Qualcomm.