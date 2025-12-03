Le prochain modèles d’iPhone 17e d’Apple devrait profiter d’un design toujours plus affiné tout en conservant le même écran que son prédécesseur. Selon les informations les plus récentes, la marque à la pomme opterait pour un cadrage plus étroit autour de la dalle plutôt qu’un changement radical de composants.

Un écran OLED de 6,1″ inchangé, mais un design (légèrement) revu

Comme pour l’actuel iPhone 16e, le 17e garderait une dalle OLED de 6,1 pouces à 60 Hz, similaire à celle utilisée pour l’iPhone 14. La vraie nouveauté résiderait dans une réduction des bordures autour de l’écran. Ce léger ajustement est considéré comme une amélioration esthétique, soit aussi un moyen de modifier un peu l’apparence du terminal sans bouleverser la chaîne d’assemblage.

Dynamic Island et A19 : des rumeurs incertaines

Certaines fuites précédentes évoquaient l’arrivée dans le 17e de l’encoche dynamique Dynamic Island et de la puce A19, mais les fuites les plus récentes récentes ne confirment pas l’intégration de ces nouveautés.

Intégrer Dynamic Island exigerait une réorganisation matérielle importante (capteurs TrueDepth, disposition des composants, écran repensé…), ce qui serait incompatible avec l’objectif de rationalisation des coûts du modèle « e ».

Une simple mise à jour esthétique ?

Changer seulement le châssis pour amincir les bordures présenterait l’avantage de procurer un aspect plus « moderne » sans alourdir le coût de production. Pour les acheteurs potentiels, cela signifie un iPhone à prix « raisonnable » mais visuellement un poil plus élégant, mais bien sûr sans les fonctions haut de gamme des modèles Pro.

Quant aux performances générales, elles devraient rester proches de celles du 16e, sauf si Apple décide d’intégrer un nouveau processeur, ce qui reste pour l’instant purement spéculatif.