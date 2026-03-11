Il faut s’attendre à ce que l’iPhone 18 Pro Max devienne le smartphone d’Apple le plus épais et le plus lourd. C’est en tout cas ce que dévoile une fuite aujourd’hui, confirmant une précédente information.

Plus de poids et d’épaisseur pour l’iPhone 18 Pro Max

Selon les dires du leaker Ice Universe sur Weibo, l’iPhone 18 Pro Max aura une épaisseur de 8,8 mm. En comparaison, celle de l’iPhone 17 Pro Max est de 8,75 mm. La différence n’est pas énorme, c’est certain, mais cela en ferait le smartphone d’Apple le plus épais à ce jour.

Pourquoi ce choix ? De précédentes rumeurs ont fait état que cela permettra à Apple de proposer une plus grosse batterie. Il se murmure que sa capacité serait entre 5 100 et 5 200 mAh. En comparaison, l’iPhone 17 Pro Max a une batterie de 5 088 mAh dans sa version uniquement eSIM (disponible dans certains pays) et de 4 823 mAh dans la version avec le tiroir de carte SIM (à savoir le modèle vendu en France et dans d’autres régions).

Pour sa part, le leaker Instant Digital avait assuré que l’iPhone 18 Pro Max serait plus lourd, évoquant une hausse de 10 grammes par rapport à l’iPhone 17 Pro Max. Ce dernier pèse 233 grammes. Il faudrait donc s’attendre à ce que son successeur ait un poids autour de 243 grammes.

Apple annoncera les iPhone 18 et 18 Pro Max en septembre. Ces modèles devraient globalement garder le même design que les iPhone 17 Pro, embarquant toutefois la puce A20 Pro gravée en 2 nm, le modem C2, un nouveau système de caméra avec une ouverture variable et d’autres nouveautés. Une rumeur incertaine concerne la réduction de la taille de la Dynamic Island. Une fuite parue aujourd’hui suggère que ce sera finalement pour l’iPhone 19 Pro.